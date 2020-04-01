İzmir'de termal kamera dönemi
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İzmir'de termal kamera dönemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında ilk termal kamera sistemini Konak Metro İstasyonuna kurdu.

01.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:43
İzmir'de termal kamera dönemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında ilk termal kamera sistemini Konak Metro İstasyonuna kurdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Böylece hem ateşi yükselmiş hem de sağlıklı yurttaşlarımızı korumuş olacağız. Bunu 20 noktada başlatıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgınının yayılma hızını azaltmak için termal kamera uygulamasını başlattı. İlk termal kamera sistemi, metroda en çok yolcu geçişinin olduğu Konak istasyonuna kuruldu. Sebze meyve hali, otogar, Gıda Çarşısı, Nakliyeciler Sitesi gibi yoğun insan hareketinin olduğu 20 noktada yer alacak termal kameralar sayesinde, vatandaşların ateşinin anlık ve hızlı bir biçimde ölçülebileceği, vücut ısısının 38 ve üzerinde olan kişilerin sağlık kuruluşlarına yönlendirileceği ifade edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Bu virüsün yayılma hızını daha ciddi şekilde kontrol etmemiz gerekiyor" dedi. Soyer, "Belediye binalarımızın girişlerinde, yurttaşlarımızın kontrollerini ateş ölçerler ile yapıyorduk. Bu tür toplu ulaşım noktalarında, aktarma alanlarında, sebze meyve ve su ürünleri halinde, nakliyeciler ve Gıda Çarşısı gibi yoğun vatandaş hareketinin olduğu noktalarda termal kameralar ile yüksek ateş tespitini yapacağız. Böylece hem ateşi yükselmiş yurttaşlarımızı hem de sağlıklı yurttaşlarımızı korumuş olacağız. Bunu 20 noktada başlatıyoruz. İhtiyaç olan tüm yerlere bu sistemi taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Termal kamera uygulamasından yolcularda memnun kaldı. Yusuf Yüceoğlu, "Korona virüste ilk tanı çok önemli. Belediye başkanımız çok güzel bir şey düşünmüş. İşe gitmek zorunda olduğumuz için dışarıya çıkıyoruz. Her gün bu istasyonu kullanıyorum" dedi.

Nilüfer Gürkan de, "Çok iyi bir uygulama. Biz ateşimizi ölçmüyoruz. Bizlerin ihmal ettiği şeyi İzmir Büyükşehir Belediyesi yapıyor" şeklinde aktardı. Yelda Özberk ise şöyle konuştu:

"Eczacıyım. Burada da hastanelerdeki gibi tedbir alınıyor olması çok önemli. Bu önlemlerin alındığını gördüğüm için kendi arabamla gelmek yerine metroya biniyorum." - İZMİR

Kaynak: İHA

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