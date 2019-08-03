İzmir'de temizlik seferberliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 ilçede temizlik seferberliği başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her hafta cumartesi günü farklı bir mahallede devam edecek temizlik seferberliği, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından Çiğli Cumhuriyet Mahallesi'nde başlatıldı.

Başkan Soyer, çevre temizliği bilinci oluşturmak için İzmirlilerle birlikte çöp toplayıp yerleri süpürdü.

Seferberlik kapsamında temizlik ekipleri araçlarla yolları yıkarken otlar da temizlendi.

Muhtarlar, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve mahallelinin katıldığı temizlik seferberliğiyle birlikte Cumhuriyet Mahallesi'nin belirlenen bölgelerinde mıntıka temizliği yapıldı.

Öte yandan, diğer 10 ilçede de belediye başkanları öncülüğünde temizlik ekipleriyle birlikte belirlenen mahallelerde vatandaşların katılımıyla temizlik yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Soyer, İzmir'in bütün dünyanın hayranlıkla izleyeceği bir kent olması için çalıştıklarını bunun için temizliğe büyük önem verdiklerini belirtti.

Her hafta bu temizliğe devam edeceklerini bildiren Soyer, "İzmir'in bütün dünyanın hayranlıkla izleyeceği bir kent olmasını istiyorsak kentimizi temiz tutmamız lazım. İzmir'e toz kondurmayacağız dedik. Bu heyecanla yola çıktık. Vatandaşlarımızın, çocuklarımızın da desteği ile mahallemizi temizledik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA