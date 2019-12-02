İzmir'de temiz hava için denetimler sürüyor

02.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:30

İZMİR'de kent genelinde hava kirliliğini önlemek amacıyla yapılan denetimlerde 4 firmaya 55 bin lira idari para cezası kesildi, standartlara aykırı kömürlerin satışı ise durduruldu

Büyükşehir Belediyesi Hava Kirliliği Denetim ekipleri, hava kirliliğini önlemek için kömür satış yerleri ve merkezi ısıtma sisteminde kömür kullanan apartmanları denetlemeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bu yılın Ocak ile Kasım ayları arasında 364 kömür satış yerinde 1093 denetim yapıldı. Kömür yakıtlı merkezi ısıtma sistemine sahip 380 apartmandaki denetim sayısı ise 1287'yi buldu. İzin belgesi olmadan satış yapan ya da yılda en az iki kez alınan numunelerin analizi sonucunda, sattığı kömürün standartlara aykırı olduğu tespit edilen 4 firmaya Çevre Kanunu kapsamında 55 bin lira idari para cezası kesildi. Standartlara aykırı kömürlerin satışı ise durduruldu.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Hava kirliliğinin önlenmesinde kaliteli yakıt kullanımı ve yakma sistemlerinin tekniğe uygun olması önem taşıyor. Ekipler vatandaş ve apartman yönetimlerine, baca temizliklerini zamanında yaptırmaları, kömürü tutuştururken odun kullanılması ve yakıt özelliği taşımayan boyalı ve cilalı malzemeler ile plastik malzemeleri kesinlikle kullanmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: DHA