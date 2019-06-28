İzmir'de telefonla dolandırıcılık iddiası
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kadın, kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan kişi tarafından 62 bin lira dolandırıldığı şikayetiyle polise başvurdu.
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kadın, kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan kişi tarafından 62 bin lira dolandırıldığı şikayetiyle polise başvurdu.
Alınan bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesinde oturan ev hamını A.K, polise başvurarak eşinin evde olmadığı bir anda telefonla arayan bir kişinin kendisini emniyet müdürü olarak tanıttığını, eşinin isminin terör operasyonlarında geçtiğini, sorunun çözümü için para gerektiğini söylemesi üzerine talimatlara uyarak bankadan parasını çektiğini öne sürdü.
Çektiği 62 bin lirayı dolandırıcılara elden teslim ettiğini söyleyen A.K'nın şikayeti üzerine polis ekipleri güvenlik kameraları üzerinde çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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