İzmir'de telefoncu dükkanına pompalı tüfekle saldırı İzmir'de telefoncu dükkanına pompalı tüfekle saldırıİZMİR'in Bornova ilçesindeki bir cep telefonu satış ve tamiri yapan işyerine gece kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıda bulunuldu.

İzmir'de telefoncu dükkanına pompalı tüfekle saldırı

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir cep telefonu satış ve tamiri yapan işyerine gece kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıda bulunuldu. Kepekte saçma izleri meydana gelirken, o anlar yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan bir telefon satış ve tamiri yapan dükkana, bugün saat 02.00 sıralarında gelen bir kişi, işyerinin kepenklerine pompalı tüfekle 3 el ateş edip, kaçtı. Sabah işyerine geldiğinde kepenkteki saçma izlerini fark eden Ahmet Oğuz Akıllı (36), durumu polise bildirdi. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kapüşonlu ve maskeli bir kişinin saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Polis, görüntülerden eşkalini belirlediği saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA