İzmir'de telef olmuş halde bulunan flamingolarda "travma sonucu iç kanama" tespit edildi
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İzmir'de telef olmuş halde bulunan flamingolarda "travma sonucu iç kanama" tespit edildi

Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Kültür Sanat
İzmir'de telef olmuş halde bulunan flamingolarda 'travma sonucu iç kanama' tespit edildi

İzmir'in Bayraklı ilçesi sahilinde telef olmuş halde bulunan 9 allı turnanın (flamingo) travmaya bağlı iç kanama geçirdikleri, zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesi sahilinde telef olmuş halde bulunan 9 allı turnanın (flamingo) travmaya bağlı iç kanama geçirdikleri, zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 27 Mart'ta sahilde bulunan kuşların telef olma nedeninin belirlenmesi için Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünde yapılan inceleme tamamlandı.

Daha önce laboratuvardaki viral incelemede kuş gribine (avian influenza) rastlanmayan allı turnaların, parazitolojik ve toksikolojik testlerinde de herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Zehirlenme bulgusu görülmeyen hayvanların ölümünün "travmatik nedenlerle oluşan iç kanamadan kaynaklandığı" bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne 27 Mart'ta Bayraklı sahilinde ölü flamingoların bulunduğu bildirilmiş, telef olduğu belirlenen 9 flamingo, Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na götürülmüştü. Burada soğuk hava deposunda tutulan kuşlardan alınan numuneler, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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