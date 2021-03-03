İzmir'de tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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İzmir'de tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

03.03.2021 03:59 | Son Güncelleme: 03.03.2021 04:40

İzmir'in Konak ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Etiler Mahallesi 1264 Sokak'ta bulunan 4 katlı tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tekstil ürünlerinin bulunduğu binanın çatısında ve katlarında çıkan yangının bitişikteki binalara sıçramaması için diğer binalara da müdahalede bulundu.

Polis ekiplerince çevre güvenliğinin alındığı bölgede park halindeki bazı araçlar zarar gördü.

Yaklaşık 15 itfaiye aracıyla alevlere müdahalede bulunan ekipler, 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

İş yerinde büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İzmir'de tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'de tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'de tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'de tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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