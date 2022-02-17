İzmir'de tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 30 kişi yakalandı - Haberler
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İzmir'de tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 30 kişi yakalandı

AA, Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 30 kişi yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında aranan 8 şüpheli ile çocukların da bulunduğu 30 kişi, tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında aranan 8 şüpheli ile çocukların da bulunduğu 30 kişi, tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, deniz kıyısında ellerinde çantayla bekleyen kişiler olduğu ihbarı üzerine Dalyan bölgesine operasyon düzenledi.

Buradaki 3 kişi gözaltına alındı. Bir grubun da kısa süre önce sürat teknesiyle denize açıldığı tespit edildi. Bölgeye çağrılan Sahil Güvenlik ekibi, tekneyi durdurdu.

Teknedeki 1'i Suriye uyruklu 30 kişi yakalandı. Türk vatandaşlarından 11'inin çocuk, 8'inin ise haklarında FETÖ soruşturması ya da davalar olduğu tespit edildi.

Deniz kıyısında gözaltına alınan ve göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 3 şüpheli ile çocukların da aralarında olduğu 33 kişi, işlemler için emniyete götürüldü.

AA / Şafak Yel - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Çeşme, İzmir, Güncel, Haberler

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