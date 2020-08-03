İzmir'de teknenin batması sonrası kaybolan çocuk aranıyor İzmir'in Foça ilçesinde bir teknenin alabora olması sonucu kaybolan 9 yaşındaki çocuk, kurbağa adamlar ve sahil güvenlik ekiplerince aranıyor.

İzmir'in Foça ilçesinde bir teknenin alabora olması sonucu kaybolan 9 yaşındaki çocuk, kurbağa adamlar ve sahil güvenlik ekiplerince aranıyor.

Karşıyaka ilçesinden Foça'ya gelen ve açıldıkları teknenin Hayırsız Ada açıklarında batması sonucu 4 kişinin öldüğü olayda kaybolan Sarp Göksoy'un (9) bulunması için arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Kurbağa Adamları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, çalışmaları teknenin battığı yer ve çevresinde yürütüyor.

Öte yandan teknenin kaptanlığını yapan ve başka bir tekne tarafından kurtarılan Adem D, polis ekiplerince gözaltına alındı, tekne sahibinin ise ifadesine başvuruldu.

Olayda yaralanarak hastaneye kaldırılan 4 kişinin ise taburcu edildiği öğrenildi.

Foça Devlet Hastanesi morgunda tutulan cenazelerin henüz yakınlarına teslim edilmediği ifade edildi.

"5 metrelik bir tekneye 9 kişi binmişler"

Foça'da su sporları merkezi işleten Ferhat Yılmaz, AA muhabirine, dün jet ski ile denize açıldığı sırada kendisinden yardım isteyen birisini gördüğünü anlattı.

Yılmaz, hemen yardıma gittiğini belirterek, "2 kişi teknenin üzerindeydi. Suda insanların olduğunu gördüm. Cesetlerden birini ben çıkardım. Suyun altından çıkarıp kenara getirdim. Arkadaşlarımız hala kayıp olan 1 kişiyi arıyorlar. Yaklaşık 5 metrelik bir tekneye 9 kişi binmişler. Akşam da hava biraz sertti. Kaza kaçınılmaz gibi bir şey oldu."

İzmir'in Foça ilçesinde tur yaptırılan 5 metrelik teknenin Hayırsız Ada açıklarında batması sonucu 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi sudan sağ çıkarılmış, kaybolan bir çocuk için arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA