İzmir'de tekne motoru çaldığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Dikili ve Foça ilçelerinde tekne motoru çaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Foça ilçesinde ticari taksiye binerek iki kişinin uzaklaştığını gören polis ekipleri, taksiyi durdurmak istedi. Yaşanan kovalamaca sonucunda durdurulan araçtaki taksi şoförü E.M'nin yanı sıra T.C.İ, G.G. ve C.A. gözaltına alındı.

Yapılan aramada bulunan tekne motorunun çalıntı olduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.M. serbest bırakıldı. Tutuklanan diğer 3 kişinin Dikili'den çaldıklarını itiraf ettikleri ve sakladıkları tekne motoru da Foça girişinde ormanlık alanda bulundu.

Uyuşturucu madde kullandıkları için işlem yapılan 4 kişiye ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için de para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz