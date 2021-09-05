İzmir'de tekne kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde denizde alabora olan teknede bulunan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti; 2 kişi ise yaralı kurtuldu.

İzmir'in Aliağa ilçesinde denizde alabora olan teknede bulunan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti; 2 kişi ise yaralı kurtuldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saat 21.00 sıralarında Bozburun (Tavşan Adası) açıklarında meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Yıldırımer, G.Ç.A. ve B.İ.'nin bulunduğu motorlu tekne, deniz üzerinde seyir halindeyken dalga vurması sonucu alabora oldu. Suda çırpınmaya başlayan 3 kişiden G.Ç.İ. ve B.İ., yüzerek karaya çıkmayı başardı. Alabora olan teknede bulunan İbrahim Yıldırımer'i su üzerinde hareketsiz gören G.Çİ. ve B.İ., daha sonra yine yüzerek Yıldırımer'i sudan çıkarttı. Adaya çıkartılan İbrahim Yıldırımer, burada arkadaşları tarafından kalp masajı ve ilkyardım yapılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alabora olan tekneden denize düşerek hayatını kaybettiği öne sürülen Yıldırımer'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı