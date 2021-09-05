İzmir'de tekne kazası: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de tekne kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'de tekne kazası: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Aliağa ilçesinde denizde alabora olan teknede bulunan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti; 2 kişi ise yaralı kurtuldu.

İzmir'in Aliağa ilçesinde denizde alabora olan teknede bulunan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti; 2 kişi ise yaralı kurtuldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saat 21.00 sıralarında Bozburun (Tavşan Adası) açıklarında meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Yıldırımer, G.Ç.A. ve B.İ.'nin bulunduğu motorlu tekne, deniz üzerinde seyir halindeyken dalga vurması sonucu alabora oldu. Suda çırpınmaya başlayan 3 kişiden G.Ç.İ. ve B.İ., yüzerek karaya çıkmayı başardı. Alabora olan teknede bulunan İbrahim Yıldırımer'i su üzerinde hareketsiz gören G.Çİ. ve B.İ., daha sonra yine yüzerek Yıldırımer'i sudan çıkarttı. Adaya çıkartılan İbrahim Yıldırımer, burada arkadaşları tarafından kalp masajı ve ilkyardım yapılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alabora olan tekneden denize düşerek hayatını kaybettiği öne sürülen Yıldırımer'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Denizde bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi
Denizde bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi
İzmir depreminde 36 kişiye mezar olan binanın mimarından acı itiraf: Mimarı olmama rağmen projeyi ben çizmedim
İzmir depreminde 36 kişiye mezar olan binanın mimarından acı itiraf: Mimarı olmama rağmen projeyi ben çizmedim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Yaşar Güler Mansur Yavaş Süleyman Soylu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Münir Özkul Serdar Ortaç Rasim Öztekin Ferhan Şensoy
Spor Salih Uçan Burak Elmas Alper Yılmaz Samet Aybaba Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İzmir'de tekne kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 14:48:55. #1.16#

title