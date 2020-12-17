İzmir'de 175 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
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İzmir'de 175 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

17.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:08
İzmir'de 175 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 175 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 175 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bugün saat 04.00 sıralarında, Sığacık açıklarında özel bir tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli tekne durdurularak içerisindeki 175 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. - İZMİR

İzmir'de 175 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
İzmir'de 175 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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