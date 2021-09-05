İzmir'de tekne alabora oldu: 1 ölü
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İzmir'de tekne alabora oldu: 1 ölü

İzmir'de tekne alabora oldu: 1 ölü
Demirören Haber Ajansı / Aliağa (İzmir) - Haberler | Güncel

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, teknenin alabora olmasıyla 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yüzerek kurtuldu.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, teknenin alabora olmasıyla 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yüzerek kurtuldu.

Aliağa'nın Bozburun mevkii Tavşan Adası açıklarında, İbrahim Yıldırımer, G.Ç.A. ve B.İ.'nin içinde bulunduğu motorlu tekne, dün saat 21.00 sıralarında, alabora oldu. Denize düşen 3 kişiden G.Ç.İ. ve B.İ., yüzerek karaya çıktı. Alabora olan teknede bulunan İbrahim Yıldırımer'i su üzerinde hareketsiz gören G.Çİ. ve B.İ., bunun üzerine tekrar denize girdi. İki arkadaş, yüzerek Yıldırımer'i sudan karaya çıkardı. Çok su yuttuğu belirlenen Yıldırımer, arkadaşları tarafından yapılan kalp masajı ve suni teneffüse rağmen yaşama döndürülemedi. Yıldırımer'in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemenin ardından İzmirr Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aliağa (İzmir)

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