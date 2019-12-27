İzmir'de tekerlekli sandalye parkurunda farkındalık etkinliği

27.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:52

Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi tarafından tekerlekli sandalye parkurunda farkındalık etkinliği düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Farkındalık Merkezi'nde gelen vatandaşlar bir süre eğitim aldıktan sonra tekerlekli sandalyelere binerek parkura çıktı.

Vatandaşlar farkındalık etkinliğinde rampa ve eğimleri tekerlekli sandalye ile zorlukla geçerek parkuru 30 dakikada tamamladı.

Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi Başkanı İlknur Peder yaptığı açıklamada engelli olmayan bireylerin gün içinde kentlerde yaşadıkları sıkıntıları fark etmeleri için böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

İzmir'de bedensel engellilerin günlük hayatta çok zorluklar yaşadığını anlatan Peder "Mesela arnavut kaldırımlarında taşlar yerinde çıkıyor. Sandalyelerimizin tekerlekleri takılıyor. Bazı arkadaşlarımız düşüp ciddi sağlık sorunları yaşayabiliyor. Yapılan engelli rampaları olabileceğinden çok daha dik. Bazı kaldırımlar mermerle kaplı olduğu için tekerlekli sandalyemiz kayıyor." dedi.

Etkinliğe katılan Uğur Yelekli de Türkiye'de 8,5 milyon engelli nüfusunun olduğunu, ülke genelinde hala engellilerin mimari engeller yaşadığını söyledi.

Parkurda zorlandığını belirten Yelekli, "Bu zorluğu yaşayarak onları daha da iyi anladım. Engelli bireylerin yaşadığı zorlukları anlamak için empati yapmamız gerekiyor. Onların mutlaka sosyal hayata katılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk de engellilerin sosyal hayata katılmaları konusunda tüm mimari engellerin kaldırılması gerektiğini, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli çalışmaları yapmalarını istedi.

Kaynak: AA