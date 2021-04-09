Son dakika haberleri... İzmir'de tek katlı metruk ev alevlere teslim oldu
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Son dakika haberleri... İzmir'de tek katlı metruk ev alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... İzmir'de tek katlı metruk ev alevlere teslim oldu İzmir'in Bornova ilçesinde sokakta yaşayan bir kişinin zaman zaman kullandığı tek katlı metruk evde çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın sonrası evde hasar meydana geldi.

İzmir'de tek katlı metruk ev alevlere teslim oldu

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde sokakta yaşayan bir kişinin zaman zaman kullandığı tek katlı metruk evde çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın sonrası evde hasar meydana geldi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Rafet Paşa Mahallesi 5170 Sokak'ta bulunan tek katlı metruk evde meydana geldi. İddiaya göre, devriye görevinde bulunan polis ekipleri tek katlı evden alevlerin yükseldiğini fark etti. Durum, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilirken, sokakta yaşadığı ve zaman zaman gelerek evi kullandığı öğrenilen Mustafa Ç., alevlerin arasından kendini sokağa attı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, evin Almanya'da yaşayan bir vatandaşa ait olduğu öğrenilirken, hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... İzmir'de tek katlı metruk ev alevlere teslim oldu
Son dakika haberleri... İzmir'de tek katlı metruk ev alevlere teslim oldu
Son dakika haberleri... İzmir'de tek katlı metruk ev alevlere teslim oldu
Son dakika haberleri... İzmir'de tek katlı metruk ev alevlere teslim oldu
Son dakika haberleri... İzmir'de tek katlı metruk ev alevlere teslim oldu
Son dakika haberleri... İzmir'de tek katlı metruk ev alevlere teslim oldu
Son dakika haberleri... İzmir'de tek katlı metruk ev alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ

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