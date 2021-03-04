İzmir'de tek katlı evde yangın paniği
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İzmir'de tek katlı evde yangın paniği

04.03.2021 07:13 | Son Güncelleme: 04.03.2021 07:20
İzmir'de tek katlı evde yangın paniği

İZMİR'in Konak ilçesinde tek katlı bir müstakil evde yangın çıktı.

İZMİR'in Konak ilçesinde tek katlı bir müstakil evde yangın çıktı. İtfaiyenin yoğun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, bugün saat 06.00 sıralarında Saygı Mahallesi 2660 Sokak üzerindeki tek katlı müstakil evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangının diğer evlere sıçrama ihtimali nedeniyle vatandaşlar panik yaşarken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle sakinlerinden Akın Pasin, "Yatıyorduk, sabah işe kalktık. Dışarı çıktık, kalabalıktı, bir baktım yangın var. Benim evim yan tarafta. Yaşayan varmış ama ben tanımıyorum" dedi.


İzmir'de tek katlı evde yangın paniği
İzmir'de tek katlı evde yangın paniği
İzmir'de tek katlı evde yangın paniği
İzmir'de tek katlı evde yangın paniği
İzmir'de tek katlı evde yangın paniği
İzmir'de tek katlı evde yangın paniği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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