Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

İzmir'in Tire ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Tire ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi'nde Mutlu Erkek'in (44) tek başına yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahalledekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokaklar nedeniyle eve ulaşmakta zorlandı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evde maddi hasar oluştu.

Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Halil Kaplanköylü, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını görüp hemen itfaiyeye haber verdiklerini, evde tek yaşayan Mutlu Erkek'in de hemen dışarı çıktığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı