İzmir'de Tek Katlı Ev Yandı, Yakınındaki Araç Hasar Gördü

İZMİR'in Konak ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında tek katlı bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangında bir otomobilde maddi hasar oluştu.

İşçiler Caddesi üzerindeki tek katlı bir evde bilinmeyen bin nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Evin bitişiğinde park halindeki bir otomobil de yangında zarar gördü. Otomobilin LPG tankının patlama ihtimaline karşın araç ekipler tarafından çekildi. Kısa sürede söndürülen yangında tek katlı ev kullanılamaz hale gelirken, evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

- İzmir

Kaynak: DHA