İzmir'de tek katlı bina alev alev yandı - Haberler
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İzmir'de tek katlı bina alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de tek katlı bina alev alev yandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, tek katlı binada çıkan ve büyüyen yangın paniğe sebep oldu.

ALİAĞA, İZMİR (İHA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde, tek katlı binada çıkan ve büyüyen yangın paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 04.50 sıralarında Aliağa ilçesi Kültür Mahallesi 203/1 sokaktaki ormanlık alanda bulunan tek katlı evde çıktı. İki kişinin kaldığı evde çıkan yangın biranda büyüdü. İhbar üzerine hemen bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını güçlükle kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İzmir'de tek katlı bina alev alev yandı

İzmir'de tek katlı bina alev alev yandı

İzmir'de tek katlı bina alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Aliağa, Yangın, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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