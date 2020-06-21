İzmir'de tehlikeli serinlik İZMİR'de havanın sıcak olması nedeniyle bunalan bir grup çocuk, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen süs havuzlarına girerek, serinlemeye çalıştı.

İZMİR'de havanın sıcak olması nedeniyle bunalan bir grup çocuk, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen süs havuzlarına girerek, serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklıklarının yükseldiği İzmir'de sıcaktan bunalan çocuklar, yasağa ve tehlikeye aldırış etmeden çeşitli yerlerdeki süs havuzlarına girdi. Kentte 33 derece hava sıcaklığına yüzde 40'a yakın nem de eklenince bir grup çocuk, Konak Meydanı'nda bulunan, içinde elektrik aksamı olan süs havuzuna girdi. Tehlikeye aldırmayan çocuklar, süs havuzunda akrobatik hareketler de yaptı. Çocukların yanı sıra bazı kişilerin de serinlemek için süs havuzuna ayaklarını soktuğu görüldü. Tehlikeyi hiçe sayan çocukların, maske takmayıp, sosyal mesafe kuralına uymamaları da dikkat çekti.

Kaynak: DHA