İzmir'de tefecilik yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı

ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının ilçede tefecilik yaptığı öne sürülen bir kişiye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri C.E'nin evine baskın düzenledi.

Operasyonda C.E'nin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda imzalı 2 senet ile tüfekler ele geçirildi.

Şüpheli C.E. gözaltına alındı.