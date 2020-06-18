İzmir'de tefecilere operasyon: 4 gözaltı İzmir ve Antalya'da düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir ve Antalya'da düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabanca ve tüfek ile bunlara ait mermiler ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Urla ilçesi ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar yapılarak, tefecilik yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı. Kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, tüfek ile bunlara ait mermiler ele geçirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA