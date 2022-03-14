Son dakika haber... İZMİR'DE TEFECİLİK OPERASYONU: 10 GÖZALTI - Haberler

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Son dakika haber... İZMİR'DE TEFECİLİK OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre İZMİR'de, tefecilik yaparak 60 kişiye yüksek faizle para verdikleri, ödeyemeyenleri de tehdit edip, darp ettikleri iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'de, tefecilik yaparak 60 kişiye yüksek faizle para verdikleri, ödeyemeyenleri de tehdit edip, darp ettikleri iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet ve borçlu listelerinin yanı sıra, bir de tabanca ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne Bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova, Buca ve Konak ilçelerinde, ekonomik durumu kötü ve bankalardan kredi alamayacak durumda olan, acil nakit arayan yaklaşık 60 kişinin yüksek faizle borçlandırıldığı, parayı geri ödeyemeyen kişilerin de tehdit ve darp edildiği iddiaları üzerine harekete geçti. Bu sabah saatlerinde Bornova, Buca, Konak ve Ödemiş ilçelerindeki 12 ev, 3 işyeri ve birçok araca özel harekat polisi destekli operasyonlar düzenlendi. Yapılan aramalarda, 9 senet, içinde borçluların listesinin olduğu 2 ajanda, farklı kişilere ait 2 kimlik fotokopisi, 1 döner bıçağı ve 1 tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında T.K., S.K., B.Ç., H.S., M.K., E.A., R.G., İ.N., C.U. ve M.G gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haber... İZMİR'DE TEFECİLİK OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Son dakika haber... İZMİR'DE TEFECİLİK OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Son dakika haber... İZMİR'DE TEFECİLİK OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Son dakika haber... İZMİR'DE TEFECİLİK OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Son dakika haber... İZMİR'DE TEFECİLİK OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Son dakika haber... İZMİR'DE TEFECİLİK OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Son dakika haber... İZMİR'DE TEFECİLİK OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü, Kredi, 112, Güncel, Haberler

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