İzmir'de tefeci baskını - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de tefeci baskını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İzmir'de tefeci baskını

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki tefeci operasyonunda 1 kişi yakalanırken, baskınlarda çok sayıda kişi adına imzalatılmış senet ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesindeki tefeci operasyonunda 1 kişi yakalanırken, baskınlarda çok sayıda kişi adına imzalatılmış senet ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tefecilere göz açtırmıyor. İhbar üzerine bir adrese yönelik düzenlenen baskında, M Z. isimli bir kişi yakalandı. Şahsın adresinde yapılan aramalarda; çok sayıda vatandaşın adına imzalatılmış senet, 1 adet tabanca ve şarjörler, fişekler ele geçirildi.

Şüphelinin, maddi durumu kötü vatandaşlara borç para verdiği, bu borç karşılığında yüklü miktarda senet imzalattığı, daha sonrada bu paraları zorla tahsil etmeye çalıştığı iddia ediliyor. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kaçakçılık, Hisarcık, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title