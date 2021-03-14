İzmir'de tedbirlere uymayanlara 1 milyon 489 bin lira ceza
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İzmir'de tedbirlere uymayanlara 1 milyon 489 bin lira ceza

14.03.2021 20:26 | Son Güncelleme: 14.03.2021 20:33
İzmir'de tedbirlere uymayanlara 1 milyon 489 bin lira ceza

İzmir'de kontrollü normalleşme döneminde uygulanan dinamik denetim modeli kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, tedbirlere uymayan bin 167 kişi ve 42 iş yerine toplam 1 milyon 489 bin lira idari para cezası uygulandı.

İzmir'de kontrollü normalleşme döneminde uygulanan dinamik denetim modeli kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, tedbirlere uymayan bin 167 kişi ve 42 iş yerine toplam 1 milyon 489 bin lira idari para cezası uygulandı.

İzmir Valiliği, kontrollü normalleşme döneminde uygulanan dinamik denetim modeli kapsamında 13 Mart tarihinde, 30 ilçede ve Adnan Menderes Havalimanı'nda 739 ekip ve 2 bin 513 personelle uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde maske, sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe ve önceden belirlenmiş yerlerde sigara içme yasağı kuralına uymayan vatandaşlar ve iş yerlerine cezai işlem uygulandı. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde tedbir ve kurallara uymayan bin 167 kişiye idari işlem uygulandı.

İş yerleri de denetlendi

Öte yandan dinamik denetim modeli kapsamında kent genelinde 6 bin 326 iş yeri denetlenirken, kurallara uymadığı belirlenen 42 iş yerine de idari işlem uygulandı.

Kontrollü normalleşme döneminde uygulanan dinamik denetim modeli kapsamında kent genelinde kurallara ve tedbirlere uymayan bin 167 kişi ile 42 iş yerine toplam 1 milyon 489 bin 189 lira idari para cezası uygulandı.

"Mavi kategoride yer almak için lütfen..."

Sosyal medya hesabından verileri açıklayan İzmir Valiliği, korona virüs risk haritasında mavi kategoride yer almak için vatandaşlara kurallara uyulması ricasında bulundu. Yapılan açıklamada, "Kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeli kapsamında, ilimiz genelindeki denetimlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir. Hedefimiz olan 'Mavi' kategoride yer almak için lütfen; maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım" sözlerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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