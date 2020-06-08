İzmir'de, tedbirlere uymayan 300 kişiye idari para cezası İzmir'de, tedbirlere uymayan 300 kişiye idari para cezası (2)YOĞUNLUK AZALDIKoronavirüs tedbirleri kapsamında, polis ekiplerinin kent genelinde denetimleri devam ediyor.

İzmir'de, tedbirlere uymayan 300 kişiye idari para cezası (2)

YOĞUNLUK AZALDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, polis ekiplerinin kent genelinde denetimleri devam ediyor. Son günlerde sahil kenarlarında artış yaşanması sebebiyle polis ekipleri, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan bazı vatandaşlara idari para cezası uygulandı. Ekiplerin özellikle sahil kenarında yaptıkları denetimler sonucunda, yoğunluk azaldı.

Kaynak: DHA