İzmir'de tedavi gördüğü hastanede şehit olan er son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'in Mut ilçesinde 27 Temmuz 2020'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve İzmir'de tedavi gördüğü hastanede şehit olan Ulaştırma Er Tevfik Yasin Keser'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Mersin'in Mut ilçesinde 27 Temmuz 2020'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve İzmir'de tedavi gördüğü hastanede şehit olan Ulaştırma Er Tevfik Yasin Keser'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Şehit Keser için Gaziemir 15 Temmuz Gülhane Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Keser'in babası Sanlı Keser, annesi Sabriye Keser, 17 yaşındaki kardeşi İklim Keser ve yakınlarının yer aldığı cenazeye şehidin nişanlısı Sevim Balcı ise Keser'in kamuflajıyla katıldı.

Şehit Keser'in cenazesi kaldırılırken yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin nişanlısı Balcı, askeri araçtaki tabutu "Ben sensiz ne yaparım aşkım" sözleriyle uğurladı.

Şehidin naaşı Pınarbaşı 1. Köy Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Tacettin Bayır ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz