İzmir'de tatlıcı baskını: Adeta mikrop imalathanesi

13.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:00

İzmir'in Buca ilçesinde, sağlıksız koşullarda üretim yapan kaçak tatlı imalathanesine baskın yapıldı. Gündüz baskınından saklanmaya çalışan tatlıcıya gece suçüstü yapan zabıta ekipleri, gördükleri manzara karşısında şoke olurken, küflü ürünlerden kirli tezgahlara kadar hijyeni hiçe sayarak ürettiği ürünleri İzmir'de çoğu pastaneye piyasa değerinin altında satan imalathane mühürlendi.



Buca Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, tatlı ve pastane denetimlerini sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında zabıta ekipleri, çok sayıda merdiven altı pastane ve tatlıcıların peşine düştü.



Ekipler yaptıkları araştırma sonrasında, Buca Seyhan Mahallesi'nde sanayi oto tamircilerinin olduğu bölümde yer alan bir imalathaneyi mercek altına aldı ve Buca Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri ile baskın yaptı. Uygunsuz koşullarda üretim yapan işletme çalışanları, imalathane içinde saklanarak ilk baskından kurtulmaya çalıştı. İşçilerin gündüz imalathaneyi kilitleyerek çalışma yürüttüklerini tespit eden zabıta ekipleri, gece ani baskınla imalathaneye suçüstü yaptı.



Hijyen dışında her şey var



Yapılan baskında yabancı uyruklu kaçak işçi çalıştıran işletmenin hiçbir hijyen önlemi almadan tepsi tepsi tatlı üretimi yaptığı tespit edildi. İşçilerin son kullanma tarihi geçmiş ve menşei belli olmayan ürünlerle eldivensiz, önlüksüz, kirli kıyafetlerle üretim yaptığına şahit olan ekipler, gördükleri manzara karşısında şoke oldu.



Mikrop imalathanesi



İşletmede yapılan denetimde, tatlı yapımının ham maddesi olan çok sayıda ürünün masa altlarında, açık alanda tutulduğu gözlemlendi. Tuvalet yanında, kir tutmuş tezgah ve kazanlarda açık bir şekilde üretim yapan işletme; küflü malzemeler, kirli kaplar, sağlıksız ürünler, açık çöp kutuları, açıkta unutulmuş bayat ürünler, yerde tutulan pişmiş ürünler, ruhsatsız ve izinsiz işletme gibi çok sayıda husus nedeniyle yasal işlem uygulanarak mühürlendi.



İmha edildi



Baskının ardından imalathanedeki insan sağlığını tehlikeye atacak tüm malzemeler ve imal edilen ürünlere sayılarak el kondu. Sağlıksız ürünler İzmir Büyükşehir Belediyesinin çöp transfer merkezinde imha edilerek piyasaya sürülmesi engellendi.



İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken, imalathanenin İzmir genelinde çok sayıda pastane ve tatlıcıya piyasa değerinin altında çok sayıda ürün temin ettiği tespit edildi. Yetililer ise vatandaşları, baklava benzeri ürünler başta olmak üzere ucuz fiyata satılan ve belgeleri eksik olan işletmelerden alışveriş yapmamaları konusunda uyardı. - İZMİR

Kaynak: İHA