İzmir'de taşkınları önleyecek projeler için 200 milyonluk liralık yatırım

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün aşırı yağışların neden olduğu su taşkınlarını önlemeye yönelik yatırım atağı sürüyor. 2 Şubat'ta yaşanan afetin ardından dirençli kent hedefi kapsamında kentin dört bir yanında yağmur suyu ayrıştırma kanalları imal ediliyor.

İZSU Genel Müdürlüğü, 2 Şubat'ta İzmir'de yaşanan sel felaketinin ardından pek çok ilçede altyapı yatırımlarını hızlandırırken, yağışların etkili olduğu ilçelerden başlayarak sıkıntıları ortadan kaldıracak projeleri hayata geçiriyor. Özellikle rakımın deniz seviyesine yakın olduğu yerleşimlerde birleşik sistemle çalışan kanal ve yağmur suyu hatlarında ayrıştırma kanalları imal ediliyor.

Hazırlanan yağmur suyu ayrıştırma projeleri ile Konak, Bornova, Buca, Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli, Karabağlar, Urla ve Bayındır ilçelerinde 122, 5 kilometrelik yağmur suyu hattı ayrıştırma imalatları devam ediyor. Bu yatırımlar için İZSU bütçesinden 200 milyon liranın üzerinde kaynak ayrıldı. Yıllardır kronikleşmiş hale gelen ve yoğun yağmurlarda su baskınlarının yaşandığı bölgelerde uygulanan projeler ise olumlu sonuçlar vermeye başladı.

İZSU'nun yağmur suyu ayrıştırma projeleri kapsamında;

Konak Gültepe, Murat, Atamer, Millet, Huzur, Anadolu, Zeybek, Çınartepe, Saygı, Mehmet Akif, Ferahlı, Boğaziçi, Yavuz Selim, 26 Ağustos, Ulubatlı ve Umurbey mahallelerinde 23 kilometre, Bornova'nın Kazımdirik, Adalet, Manavkuyu, Mansuroğlu, Ergene ve Erzene mahallelerinde 30 kilometre, Buca'nın Akıncılar, Fırat, Kozağaç, Vali Rahmi Bey, Yenigün, Menderes, Dumlupınar, Çamlıkule, Adatepe, Kuruçeşme mahallelerinde 15 kilometre, Bayraklı'nın Doğançay, Yamanlar, Postacılar, Emek ve Onur mahallelerinde 11 kilometre, Çiğli'nin Güzeltepe, Şirintepe, Yakakent mahallelerinde 14 kilometre, Karabağlar'ın Kibar, Ali Fuat Cebesoy, Günaltay ve Selvili mahallelerinde 9 kilometre, Karşıyaka'nın Zübeyde Hanım ve İnönü mahallelerinde 6 kilometre, Bayındır'ın Çırpı ve Hasköy mahallelerinde 7 kilometre ve Urla'nın Çeşmealtı mahallesinde 7, 5 kilometre uzunluğunda yağmur suyu ayrıştırma hattının imalatları devam ediyor. Devam eden projelerin yanı sıra, Konak'ın Ali Reis, Hurşidiye, Namazgah, Sakarya, Yenigün, Akarcalı, Ballıkuyu, Kadifekale, Kocakapı, Kültür, Çınarlı, Ege ve Alsancak mahallelerinde 31 kilometre, Buca'nın Şirinkapı, Hürriyet, Bucakoop, Yıldız ve Kuruçeşme mahallelerinde 11 kilometre, Poligon, Üçkuyular, Göztepe ve Hıfzıssıhha bölgelerinde 120 kilometre, Çiğli Balatçık mahallesinde 11 kilometre, Bornova 2. etap yağmursuyu ayrıştırma çalışmaları kapsamında 14 kilometre olmak üzere toplam 187 kilometre yağmur suyu ayrıştırma kanalının da yapımına başlanacak.

Dereler ıslah ediliyor, taşkınlar önleniyor

İZSU, yağmur suyu ayrıştırma imalatlarının yanı sıra dere temizlik ve ıslah çalışmalarını da sürdürüyor. Sel felaketinin ardından İzmir genelinde 42 derede ıslah, temizlik, bakım-onarım ve yenileme çalışması yapıldı. Ayrıca yaklaşık 30 milyon liralık kaynak kullanılarak 400 dere yatağından 402 bin 565 ton yani yaklaşık 21 bin kamyon atık malzeme çıkarıldı.

1 yıl içinde küçük derelerde ortalama 3 kez, büyük kesitli derelerde ise ortalama 10 kez dere temizliği yapıldı. Derelerdeki dip çamuru temizlikleri de düzenli olarak devam ediyor.

Özellikle, Bostanlı Ahırkuyu Deresi, Manda Çayı, Poligon Deresi, Balçova Hacı Ahmet Deresi, Balçova Ilıca Deresi, Meles Çayı, Karşıyaka Kartalkaya Deresi, Gaziemir Irmak Deresi, Bornova Çayı, Karabağlar Çitlembik Deresi, Peynircioğlu Deresi, Örnekköy Bostanlı Deresi gibi en büyük sorunların yaşandığı noktalarda kapsamlı temizlik ve ıslah çalışması yapıldı.

Körfeze dökülen ana dere yataklarından biri olan Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Deresi de üç adımda uygulanan kapsamlı iyileştirme ve düzenleme projesi ile rehabilite ediliyor. 3 milyon 150 bin lira tutarında yatırımla 3 etap halinde sürdürülen çalışmalar kapsamında AOSB Deresi'nde kara ile denizin buluştuğu alanlarda dere ıslahı ile birlikte zemin iyileştirmesi ve peyzaj düzenlemesi de yapılıyor.

Örnekköy Mahallesi'nden geçen Bostanlı Deresi'nde doğa ile uyumlu ıslah projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında dere yatağı temizlenerek, doğal geçirimli bin 300 metre taş duvar imalatı yapılıyor ve dere içerisinden geçen kanalizasyon şebekesi dere yatağından çıkarılıyor. İZSU'nun bu bölgede 10 milyon liralık maliyetle sürdürdüğü çalışmalar sonucu sel ve taşkın riski en aza indirilecek.

2022 yılı için yapılan faaliyet programı kapsamında ise sel ve taşkınları önlemek, etkilerini azaltmak için 2021'de gerçekleştirilen yoğun çalışmalara ek olarak, yapılacak dere ıslahı ve benzeri çalışmalar için İZSU bütçesinden 43 milyon liradan fazla bir pay ayrıldı. Ayrılan bu bütçeyle gelecek yıl da 30 ilçede dere temizlik ve ıslah çalışmalarına devam edilecek.

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