Taşkını önlemek amacıyla denizin önüne set çekiliyor
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Taşkını önlemek amacıyla denizin önüne set çekiliyor

15.12.2020 00:01 | Son Güncelleme: 15.12.2020 00:42

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denizin yeniden taşıp kent merkezinin ve araçların sular altında kalmaması için denizin önüne topraktan set çekiliyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denizin yeniden taşıp kent merkezinin ve araçların sular altında kalmaması için denizin önüne topraktan set çekiliyor.

Kentte 4 gün süren yağışın ardından dün Karşıyaka ilçesinde denizin taşmasıyla çok sayıda aracın sular altında kalmasının ardından harekete geçen ekipler, yeni taşkınların önüne geçmek için çalışma başlattı.

Mavişehir Mahallesi'nde çalışma yapan 40 kişilik ekip, denizin önüne topraktan set çekmeye başladı.

Yaklaşık 3 kilometre boyunca denizin önü çamur ve toprakla kapatılırken, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları da sürüyor.

Öte yandan, dün denizin taşması sonucu sular altında kalan araçlar çekiciler yardımıyla bulundukları alanlardan kaldırılıyor.

Taşkını önlemek amacıyla denizin önüne set çekiliyor
Taşkını önlemek amacıyla denizin önüne set çekiliyor
Taşkını önlemek amacıyla denizin önüne set çekiliyor
Taşkını önlemek amacıyla denizin önüne set çekiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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