İzmir'de tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı
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İzmir'de tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'de tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Bornova ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Meriç Mahallesi'nde çıkan tartışmada Volkan Akçay'ı (28) silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu A.K'nin (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde Volkan Akçay ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Bornova ilçesinde 16 Mayıs'ta Volkan Akçay, Suriye uyruklu A.K'nin evinde silahla öldürülmüş halde bulunmuş, soruşturma kapsamında ikamet sahibi zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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