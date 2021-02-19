İzmir'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın öldü
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İzmir'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın öldü

19.02.2021 14:23 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:26
İzmir'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın öldü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan 40 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan 40 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, evli ve 2 çocuk annesi Meral Ş, 196 No'lu Sokak'ta tartıştığı kişi tarafından bıçakla ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi 112 Acil Servis ekiplerince yapılan yaralı kadın, "Yardım edin, ölmek istemiyorum." diye yardım istedi.

Ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meral Ş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadını öldüren zanlı ise otomobille kaçtı. Şüphelinin kiraladığı belirlenen araç ise Nazarköy Mahallesi girişinde terk edilmiş halde bulundu.

Polis, daha sonra şüpheli E.Ş'yi (36) saklandığı evde gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz

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