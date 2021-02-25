İzmir'de tartıştığı kadını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
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İzmir'de tartıştığı kadını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

25.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:44
İzmir'de tartıştığı kadını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tartıştığı kadını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tartıştığı kadını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

Meral Şen'i (40) bıçakla öldürdükten sonra yakalanan şüpheli Erkan Ş'nin (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Erkan Ş'nin, olay günü Meral Şen ile konuşmak istediği sırada tartıştıklarını, sinirlerine hakim olamayıp bıçakladıktan sonra korkup kaçtığını söylediği öğrenildi.

Kemalpaşa'da 19 Şubat'ta sokakta tartıştığı E.Ş. tarafından bıçaklanan evli ve 2 çocuk annesi Meral Şen, ağır yaralanmış, ilk müdahalesi ambulans ekiplerince yapıldığı sırada, "Yardım edin, ölmek istemiyorum." diyerek yardım istemiş ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olay yerinden kaçan zanlı polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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