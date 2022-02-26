İzmir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı - Haberler

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İzmir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı

AA, Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Süleyman Demirel Mahallesi 1015 Sokak'ta yaşayan V.E. (58) ile eşi Vasfiye E. (57) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.E, eşi Vasfiye E'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Vasfiye E'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bıçakla intihara teşebbüste bulunan zanlı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Vasfiye E'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gözaltına alınan cinayet zanlısının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Münir Karaloğlu, Ödemiş, İzmir, Güncel, Haberler

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