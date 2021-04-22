İzmir'de tartıştığı abisini tüfekle öldüren kişi tutuklandı
İzmir'in Çiğli ilçesinde 2 gün önce abisini pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Çiğli ilçesinde 2 gün önce abisini pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.
Balatçık Mahallesi'ndeki apartman önünde yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Agah Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kardeşler arasında 20 Nisan'da gürültü nedeniyle çıkan kavgada Agah Y. (54), abisi Ahmet Y'yi (62) pompalı tüfekle öldürmüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel