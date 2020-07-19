İzmir'de tarladaki gölete düşen çocuk boğuldu
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İzmir'de tarladaki gölete düşen çocuk boğuldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde sulama amaçlı tarlada oluşturulan gölete düşen çocuk hayatını kaybetti.

İzmir'de tarladaki gölete düşen çocuk boğuldu
19.07.2020 17:25 | Son Güncelleme: 19.07.2020 17:46

İzmir'in Torbalı ilçesinde sulama amaçlı tarlada oluşturulan gölete düşen çocuk hayatını kaybetti.

Ayrancılar Mahallesi'nde 4 arkadaşıyla serinlemek için gölete giden Oğuz İnan (14), dengesini kaybedince suya düştü.

İnan'ın sudan çıkamadığını gören arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye giden itfaiye ve Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Oğuz İnan'ın cansız bedenine ulaştı.

İnan'ın cesedi Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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