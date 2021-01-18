İzmir'de tarihi yapı "Roman Kültür Merkezi"ne dönüşüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İzmir'de tarihi yapı "Roman Kültür Merkezi"ne dönüşüyor

18.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:50
İzmir'de tarihi yapı

İzmir'in Konak ilçesinde yıkılmaktan kurtarılan 116 yaşındaki tarihi binanın Roman Kültür Merkezi'ne dönüştürüleceği bildirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde yıkılmaktan kurtarılan 116 yaşındaki tarihi binanın Roman Kültür Merkezi'ne dönüştürüleceği bildirildi.

Konak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Abdül Batur, restorasyon çalışmalarını gelecek ayın ortasında bitmesi planlanan Tepecik bölgesindeki binada incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Batur, yaptığı açıklamada, Konak'ın çok kültürlü yapısındaki en renkli dokulardan birini Romanların oluşturduğunu ifade etti.

Abdül Batur, söz konusu yapıyı bu anlamda Roman Kültür Merkezi'ne dönüştüreceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Roman vatandaşlarımızın karşı karşıya oldukları sorunları biliyor ve çözüm için de elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Özellikle kadınlarımızın ve çocuklarımızın gelişimine, eğitimlerine destek olmak bizim için çok ama çok önemli. Roman Kültür Merkezi'ne dönüştürdüğümüz tarihi yapımızda bu anlamda çok güzel çalışmalar yapacağız. Kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz için çeşitli kurslar düzenleyeceğiz. Biz her zaman Roman hemşehrilerimizin yanındayız. Bu merkezimizin de Roman vatandaşlarımıza, bölgemize büyük faydası olacağına inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu Ivana Sert Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe
Spor Erol Bulut Emre Taşdemir Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Bursa Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de tarihi yapı "Roman Kültür Merkezi"ne dönüşüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 09:53:04. #1.15#
title