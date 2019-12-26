İzmir'de tarihi eser satmak isteyen 2 şüpheliyi jandarma yakaladı
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İzmir'de tarihi eser satmak isteyen 2 şüpheliyi jandarma yakaladı

İzmir'in Menemen ilçesinde, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 tarihi eseri satmak isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

26.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:38
İzmir'de tarihi eser satmak isteyen 2 şüpheliyi jandarma yakaladı

'in ilçesinde, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 tarihi eseri satmak isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bazı kişilerin tarihi eseri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşan İl Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.


İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda T.K. ve Y.S. Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 kandil ve 1 bronz sikke objeyi satmak isterken yakalandı.


Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA
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