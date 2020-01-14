İzmir'de tarihi eser operasyonu
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İzmir'de tarihi eser operasyonu

İzmir'in Buca ilçesinde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 37 sikke ile heykel ele geçirilirken, soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

14.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:42
İzmir'de tarihi eser operasyonu

'in ilçesinde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 37 sikke ile heykel ele geçirilirken, soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İzmir İl komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.A. isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi doğrultusunda harekete geçti.


Jandarma ekipleri bunun üzerine 29 Ekim Mahallesi'nde baskın yaptı. H.B. üzerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 37 adet sikke ve 5 santimetre büyüklüğünde heykel ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahsın, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Sikkelerin ve heykelin hangi döneme ait olduğu, yapılacak incelemeler sonucu belirleneceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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