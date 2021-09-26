İzmir'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
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İzmir'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
İzmir'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

İZMİR'in Aliağa ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda Roma, Osmanlı ve Bizans dönemine ait 40 sikke, 11 küpe ile kolye ve figürlü bakır parçaları ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

ALİAĞA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Aliağa ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda Roma, Osmanlı ve Bizans dönemine ait 40 sikke, 11 küpe ile kolye ve figürlü bakır parçaları ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir İI Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunhasanlar Mahallesi'nde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Roma, Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait 40 sikke, 11 küpe ile kolye ve figürlü bakır parçaları ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler, İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
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