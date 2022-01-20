İzmir'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 744 obje ele geçirildi - Haberler
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İzmir'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 744 obje ele geçirildi

İzmir'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 744 obje ele geçirildi
AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Tire ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 744 obje ele geçirildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 744 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 3 ev ile 2 iş yerine düzenlenen eş zamanlı baskında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 459 sikke ile yüzük, mühür ve ok ucu gibi küçük boyutlu 285 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, İzmir, Güncel, Haber

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