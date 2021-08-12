İzmir'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 164 obje ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 164 obje bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 164 obje bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

Atatürk Mahallesi'nde yaşayan G.T'nin tarihi eser satışı yaptığını belirleyen jandarma ekipleri, çalışma başlattı.

Şüphelinin evinde ve Birgi Mahallesi'ndeki bir arazide yapılan aramada, Osmanlı ve Roma döneminde ait olduğu değerlendirilen 64 sikke, aralarında mühür, yüzük ve mızrak ucunun da bulunduğu 99 obje, 1 haç ve 3 metal dedektörü ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

Ele geçirilen eserlerin Ödemiş Müze Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp