İzmir'de tarihi eser kaçakçısı olduğu öne sürülen kişi Roma Dönemi'ne ait sikkelerle yakalandı

İzmir'in Bergama ilçesinde tarihi eser kaçakçısı olduğu iddia edilen kişi Roma Dönemi'ne ait 21 sikke ile yakalandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde tarihi eser kaçakçısı olduğu iddia edilen kişi Roma Dönemi'ne ait 21 sikke ile yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bergama ile Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin ortaklaşa çalışmasıyla İslamsaray Mahallesi Bergama Devlet Hastanesi karşısında şüpheli bir araç durduruldu.

Yapılan arama sonucu, araçta bulunan V.A'nın üzerinde Roma Dönemi'ne ait 21 sikke ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen V.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör