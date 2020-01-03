İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, tarihi eser satmaya çalışan zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

03.01.2020 21:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 22:14
İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

'in ilçesinde, tarihi eser satmaya çalışan zanlı ekiplerince yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Armutlu 85. Yıl Mahallesi'nde yaşayan T.Ç'nin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda, 1 testi, 2 heykel başı, 2 kandil ve 3 ikon tablet ele geçirilirken, zanlı T.Ç, gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Eserlerin İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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