İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda 75 tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar yürüten Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Konak ilçesinde ikamet eden S.C'nin (39) evinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.



Yapılan aramada ele geçirilen 113 eserden 75'inin Roma, Bizans ve Klasik dönemlere ait gümüş ve bronzdan yapılmış sikke, metal obje, taş ağırlıktan oluşan 75 orijinal tarihi eser olduğu belirlendi.



Olayla ilgili yakalanan S.C, alınan ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı.