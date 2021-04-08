İZMİR'DE TARİHİ BİR BİNA 'ROMAN KÜLTÜR MERKEZİ' OLDU

İZMİR'in Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde, Belediye tarafından restore edilip, Roman Kültür Merkezi'ne dönüştürülen 116 yıllık tarihi bina Dünya Romanlar Günü'nde törenle hizmete açıldı.

İZMİR'in Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde, Belediye tarafından restore edilip, Roman Kültür Merkezi'ne dönüştürülen 116 yıllık tarihi bina Dünya Romanlar Günü'nde törenle hizmete açıldı. İzmir'in ilk Roman Kültür Merkezi'nin açılışına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'i dünyanın en Roman dostu kenti yapmak için canla başla çalışacağız" dedi.

Konak Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) iş birliğinde İzmir'de bir ilk olan Roman Kültür Merkezi'ni açtı. Konak Belediyesi, Tepecik'te 116 yaşındaki levantenlerden kalan bir binayı restore ederek kurduğu Roman Kültür Merkezi'nin açılışını, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde yaptı. Yenişehir Mahallesi'nde düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcıları Yüksel Taşkın ve Gülizar Biçer Karaca, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve Konak Belediyesi eski belediye başkanları Ahmet Sarışın, Erdal İzgi, Hakan Tartan, Sema Pektaş katıldı. Asırlık tarihi bina her yaştan bölge insanının yararlanabileceği, çok amaçlı bir merkez olarak hizmet verecek.

'MERKEZ MAHALLENİN YAŞAMINA ÇOK ŞEY KATACAK'

Roman vatandaşlara toplumsal hayatta eşitlik sözü veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Hiç şüphemiz yok ki bu merkez mahallenin yaşamına çok şey katacak. Büyükşehir olarak çeşitliliği bu kentin zenginliği olarak görüyoruz. Hayatın her alanında eşitsizlikler yaşayan Roman vatandaşlarımızın eşitsizliklerinin kırılması ve onların kültürünün tanıtılması için birçok çalışma yürütüyoruz. Pandemi döneminde Roman müzisyenlere destek oluyoruz. Güvencesiz işlerde çalışan Roman hemşerilerimizin yarasına derman olmaya çalışıyoruz. Konak Meydanı'ndaki ay yıldızlı binayı Roman Kültür ve Araştırma Merkezi yapıyoruz. Bu projelerin Roman mahallelerimizin kalkınmasında önemli bir katkısı olacağına inanıyorum. Şunun sözünü vermek istiyorum. İzmir'i dünyanın en Roman dostu kenti yapmak için canla başla çalışacağız" dedi.

'SİZİN İKİ BELEDİYE BAŞKANI KARDEŞİNİZ VAR'

Dünya Romanlar Günü'nü kutlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ilçede bu konuda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Batur, "Konak'ta 70 bine yakın Roman vatandaşımız yaşıyor. Belediyemiz Roman Eylem Planı doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor. Tüm bu çalışmalarımızı Roman dernek ve STK'larıyla birlikte yürütüyoruz. 2020 yılında toplamda 11 proje çalışması yapıldı ve 2'si tamamlandı. Bu merkez, mahalleliye kültür ve sanat merkezi olarak hizmet edecek. Müzik, ritim drama gibi eğitimler olacak. Roman olmak dün zordu. Bugün ise düne göre daha iyi olsa da yetersiz. Horlandınız, sindirildiniz ve katledildiniz. Roman kardeşlerimizin içinde bulunduğu durumu çok boyutlu dışlama kavramı açıklar. Roman vatandaşlar birçok alanda eşitlikten yararlanmıyorlar. Oysa Roman doğmak ve Roman olmak asla ve asla suç değil. Ayrıca mahallede kreş açtık. Çocuklarınız burada ücretsiz eğitim görecek. Eski Kemer Tren İstasyonu'nu Devlet Demiryolları'ndan alarak Konak Gençlik Merkezi haline getirdik. Burada gençlerimiz gördükleri kurslarla meslek edinecekler ve bu sayede uyuşturucu belasının önüne geçmiş olacağız. Sıfır Ayrımcılık Derneği'yle birlikte eski Papaz Okulu olarak geçen tarihi binanın restorasyon çalışmasını tamamlayarak Roman Eğitim Merkezi olarak faaliyete geçirme çalışmalarına başlanmıştır. Sizin iki belediye başkanı kardeşiniz var. Biri Abdül Batur biri Tunç Soyer, bunu hiç unutmayın. Ayrıca bugün Roman mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmalarına başladığımızın müjdesini de vermek istiyorum" dedi.

'BUGÜN RÜYA GİBİ BİR GÜN'

Türkiye'nin ilk Roman kökenli Milletvekili olan CHP'li Özcan Purçu, Konak'ta Romanlar için tarihi bir gün yaşandığını ifade ederek, "Romanlar Gününüz kutlu olsun. Romanlar o kadar neşeli ve adil insanlardır ki tarihleri boyunca hiçbir savaşta taraf olmamış ve toprak mücadelesine girmemişlerdir. 'Gökyüzü bizim ve yeryüzündeki bütün doğa bizim' demişlerdir. Adalet, özgürlük ve barış istiyoruz. Bugün Tepecik'te tarihi bir gün yaşıyoruz. Artık Roman dostu büyüklerimiz var. Artık biz, yeteneklerimizi, kültürümüzü herkese tanıtmak istiyorduk ve tanıtıyoruz. Bugün rüya gibi bir gün. Burada yapılan hizmet çok değerli. Tepecik tarihinde ilk defa Roman Kültür Merkezi açılıyor. Burada dünyanın en iyi müzisyenleri yetişecek. Açılacak arşiv ile İzmir, dünyanın kültür merkezi olacak" diye konuştu.

'BURADAKİ EMEĞE ÇOK SAYGI DUYDUM'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ise "Buradaki emeğe çok saygı duydum. İzmir bu şekilde devam ederse Türkiye'ye model olacak" derken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da "CHP olarak sözümüz söz. Sandık gelecek ve iktidar olacağız. Sonrasındaki 8 Nisan'ın bayram olarak kutlanması için kanun çıkmış olacak. Yine dün TBMM'de iktidarın Roman milletvekili 'AK Parti iktidarında biz Romanlara hayal kurmayı öğrettik' dedi. Roman vatandaşlarımız, 'Biz zaten hayal kuruyoruz, bize hayallerimizi gerçekleştirecek imkanlar yaratın' derler. Biz bunu yapacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, beraberindeki protokol üyeleri ile kurdelesini keserek İzmir'in ilk Roman Kültür Merkezi'ni hizmete açtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı