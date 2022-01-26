İzmir'de tarihi bina yangında zarar gördü

İZMİR'in Konak ilçesinde, tarihi bir binada çıkan yangında zarar gördü. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangın, bugün saat 19.00 sıralarında Tuzcu Mahallesi 770 sokakta çıktı. Tarihi binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yanan evde yabancı uyruklu 3 kişilik bir ailenin oturduğu ancak yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.