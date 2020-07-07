İzmir'de, tankerde 276 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı İzmir'de, tankerde 276 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı (3)TANKERE DEZENFEKTAN VE MASKE İzmir'in Narlıdere ilçesi açıklarında 276 kaçak göçmen ile 8 organizatörün yakalandığı tankerde, kaçak göçmenlerin yakalandığı tankerin çeşitli bölümlerine, koronavirüse karşı dezenfektan ve cerrahi...

İzmir'de, tankerde 276 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı (3)

TANKERE DEZENFEKTAN VE MASKE İzmir'in Narlıdere ilçesi açıklarında 276 kaçak göçmen ile 8 organizatörün yakalandığı tankerde, kaçak göçmenlerin yakalandığı tankerin çeşitli bölümlerine, koronavirüse karşı dezenfektan ve cerrahi maske bırakıldığı görülürken, su ve meyve suları depolandığı gözlendi. Göçmenlerin, oldukça sağlıksız odalarda kapalı şekilde kaldıkları ve herhangi bir olumsuzluk durumunda içeriden çıkmalarının mümkün olmadığı belirlendi.

2 İLE 5 BİN DOLAR ARASINDA ÜCRET

Öte yandan, olayla ilgili organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelilerin, geçiş için 2 bin ile 5 bin dolar arasında değişen ücretler aldıkları öğrenildi.

Kaynak: DHA