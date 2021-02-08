İzmir'de tamirat için çıktığı çatıdan düşen işçi öldü
08.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:59
İzmir'in Bornova ilçesinde, bir iş yerinin çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.
İzmir'in Bornova ilçesinde, bir iş yerinin çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karacaoğlan Mahallesi'nde bir iş yerinin çatısını onarmak için çıkan Murat Kara (34), henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 8 metre yüksekten zemine düştü.
Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine, belirtilen adrese polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine Hastanesi'ne kaldırılan Kara, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma kapsamında iş yeri ve mülk sahibinin şüpheli olarak ifadesinin alınacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı