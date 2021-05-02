İzmir'de "tam kapanma" sürecinde kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı
İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimler devam ediyor.
İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimler devam ediyor.
Polis ekipleri, Konak, Karabağlar, Karşıyaka ve Buca ilçelerinde eş zamanlı uygulamalar gerçekleştirdi.
Buca ilçesindeki Menderes Caddesi'nde yaklaşık 1 saat süren denetimlerde, 43 araç ve 12 motosiklet durduruldu.
Ekipler, çalışmada 110 kişinin kontrollerini gerçekleştirirken, kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenen 17 kişiye idari para cezası uyguladı.
Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar ise kurallara uymaları konusunda uyarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan