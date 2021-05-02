İzmir'de "tam kapanma" sürecinde kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de "tam kapanma" sürecinde kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı

İzmir'de 'tam kapanma' sürecinde kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimler devam ediyor.

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimler devam ediyor.

Polis ekipleri, Konak, Karabağlar, Karşıyaka ve Buca ilçelerinde eş zamanlı uygulamalar gerçekleştirdi.

Buca ilçesindeki Menderes Caddesi'nde yaklaşık 1 saat süren denetimlerde, 43 araç ve 12 motosiklet durduruldu.

Ekipler, çalışmada 110 kişinin kontrollerini gerçekleştirirken, kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenen 17 kişiye idari para cezası uyguladı.

Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar ise kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

Eşini katledip cesedini halıya sarmıştı! Acılı evlat, ömür boyu süren dehşeti bir bir anlattı
Eşini katledip cesedini halıya sarmıştı! Acılı evlat, ömür boyu süren dehşeti bir bir anlattı
Sopasını kapan kavgaya koştu, polis öfkeli kalabalığı güçlükle ayırabildi
Sopasını kapan kavgaya koştu, polis öfkeli kalabalığı güçlükle ayırabildi
Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demirsporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demirsporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Gökhan Töre Fırat Aydınus Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir'de "tam kapanma" sürecinde kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 05:15:29. #1.14#

title